Még hétfőn ragadtak el a jégtáblák egy kompot fedélzetén, a tiszacsegei hőssel, Janival. A férfi filmbe illő bátorsággal viselte a körülményeket, majd egy katonai helikopterrel mentették ki. A kompért vissza ment és a kiskörei kikötőbe vontatták.

Ahogy az ATV stábja lefilmezte az egész ország számára emlékezetes marad a szerencsésen kimentett Jani, akit a jeges ár sodort a Tiszán, miután a jégtáblák a parttól eloldották a kompját. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jégtörő hajója csütörtök délután a kiskörei téli kikötőbe vontatta a tiszacsegei kompot - közölte az Országos Műszaki Irányító Törzs.

Mint felidézték: a Tiszacsege és Ároktő között közlekedő kompot még hétfőn ragadta magával a zajló jég, rajta egy emberrel, akit később helikopterrel mentettek ki.

Hétfőn mentették mentőhelikopterrel az ország Janiját a kompról — fotó: MTI

A vízi járművet tovább sodorta a jeges folyó. Szerdán Tiszafürednél a 33-as út hídjánál, majd az éjszaka folyamán a jégfolyam közepén Tiszaörvénynél tűnt fel. Csütörtök délelőtt a tiszaderzsi szűkületnél állt meg. Az árhullám végül Dinnyéshát közelébe, a Tisza jobb parti övzátonyra sodorta. Csütörtökön késő délután a Jégtörő VIII. - miután végzett a vízlépcsőnél végzett feladatával - kiszabadította és elvontatta. Jelenleg a kiskörei téli kikötőben állomásozik - írta az OMIT.

A Tiszán levonuló jeges árvíz miatt a Kisköre alatti folyószakaszon változó intenzitású jégzajlás tapasztalható, amely folyamatosan közelít Szolnokhoz. Ennek következtében nagy mennyiségű, több órán át tartó zajló jég és uszadék jelenhet meg a következő időszakban. Ezért a szakemberek felhívták a vízi eszközök tulajdonosainak figyelmét, hogy lehetőség szerint távolítsák el azokat a mederből, vagy erősítsék meg rögzítésüket.

A szerencsétlen eset után Jani segített, hogy téli szállásra kerüljön a komp — fotó: MTI/Ruzsa István

A kompok és pontonhidak tulajdonosai, üzemeltetői szintén számoljanak vízszintváltozással, jég, uszadék megjelenésével, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket - tették hozzá.

Az előrejelzések szerint a Tisza középső és alsó szakaszain nem várhatóak további tartósabb, jelentős vízszintemelkedések, de az értékek mindenhol a elsőfokú készültségi szintek alatt, vagy annak közelében maradnak. Az átmeneti jégtorlódások hatására azonban továbbra is bekövetkezhetnek hirtelen, akár több tíz centiméteres vízszintváltozások, és ezek miatt rövid ideig elsőfokú szint feletti értékek is előfordulhatnak.

Ugyanakkor azt is kiemelték: összességében a Tiszán is jelentősen mérséklődtek a "jégjelenségek".