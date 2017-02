Csütörtökön jelentős melegedés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet néhol elérheti a 11 fokot.

Északkeleten, északon többnyire borult idő lesz, másutt rövid időszakokra a nap is kisüt. Keleten, északkeleten elszórtan valószínű eső, az északkeleti határvidéken még ónos eső is lehet. A déli, délnyugati szél megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de északnyugaton, nyugaton -2, -3 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 11, északkeleten 0 és +3 fok között várható.

Az északkeleti határvidéken még eshet ónos eső, máshol eső valószínű – fotó: Shutterstock

