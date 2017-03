A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. 2017. március 16-17- én hagyományosan megrendezi a Gyümölcstermelők Éves Továbbképzését. A rendezvényen minden évben 130-150 fő termelő és szaktanácsadó vesz részt, ahol több háttéripari cég is megjelenik mint kiállító, valamint a szakma neves képviselői is jelen vannak.

Időpont: 2017. március 16-17.

Helyszín: Tatárszentgyörgy- Sarlóspuszta Club Hotel

A két napos rendezvény első napján az új ültetvények létesítésével, valamint a meglévők korszerűsítésével kapcsolatos feladatokkal és kérdésekkel foglalkoznak a résztvevők. Lépésről lépésre veszik végig, hogyan valósítható meg egy elnyert pályázat hatékonyan.

A konferencia második napja a Nébih közreműködésével valósul meg. A program lehetővé teszi, hogy a termelők, TÉSZ szaktanácsadók is megismerkedjenek a NÉBIH feladataival. Fontos kérdés a kiskultúrák növényvédő szer engedélyeztetése, több TÉSZ-nél, valamint termelői körökben is folyamatosan probléma a megfelelő növényvédő szer felhasználás. Kerekasztal beszélgetést is terveznek a szervezők, ahol jelen lesznek a Nébih képviseletében olyan szakértők, akik segítenek megismertetni a kiskultúrák engedélyeztetésével kapcsolatos előírásokat, aktualitásokat, folyamatokat, szermaradék problémákat.

A rendezvényen minden évben 130-150 fő termelő és szaktanácsadó vesz részt – fotó: Shutterstock

Program:

2017. március 16.

• 8:30-9:30: Regisztráció

• 9.30-9.40: Bevezető gondolatok és köszöntő - Csizmadia György, ügyvezető, Tész-Ész Nonprofit

Kft.

• 9.40-10.20: A termesztéstechnológia integrálásának szükségessége a változó piaci

környezetben - Szentpéteri Tamás, szaktanácsadó, Fruttamas Kft.

• 10.20-11.00: Egy földdarabtól az export piacképes modern szuperintenzív termő ültetvényig. Út a sikerig.- I -Con.Share, Thessaloniki, Görögország, Mr. Evangelos Gklavakis

• 11.00-11.20: kávészünet, kiállítók megtekintése

• 11.20-11.40: Talajvédelmi tervek készítésének tapasztalatai, problémái - Bogya Zita, talajtani

szakmérnök jelölt, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.

• 11.40-12.00: Talajszkennelés, mint előkészítő felmérés - Szarvas Zoltán, Timac Agro

• 12.00-12.20: Egyszerűen megvalósítható precíziós tápanyagutánpótlás a gyakorlatban.Kéki

László. Haifa Hungary. www.kertcenter.com

• 12.20-13.00: Talajproblémák és alanyok. A jó szaporítóanyag ismérvei, és a leggyakrabban

elkövetett hibák. - Palesits Zsolt, Palesits Faiskola

• 13.00-14.00: Ebéd

• 14.00-14.30: Új utakon a SMARTFRESH-Dr. Thurn László, HSH-CHEMIE Kft.

• 14.30-15.00: Jégháló és esőfólia tartására alkalmas támrendszerek tervezése és építése a

gyakorlatban - Varga László, Vitafruit Trading S.R.L.

• 15.00-15.30: kávészünet

• 15.30 -16.00: Az eddig benyújtott pályázatok és értékelésük - Nagy Attila, főosztályvezető

EMVA Stratégiai Főosztály, Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság

• 16.00-16.30: Gyomírtószer mentes, precíziós, nagy sebességű talaj művelés - K.U.L.T. Kress

Landtechnik németország, Mr. Florian Bonenfant

• 16.30-17.00: Merre tart a gépesítés, avagy a gépparkhoz igazított ültetvény vagy az

ültetvényhez igazított géppark: forgóborona, síkfalmetszők, szedőgépek, mulcsozó zúzók,

elektrosztatikus permetezőgépek, elektromos metszőollók, platformok - Gyenes Károly, DM-

KER Kft.

• 17.30-18.00: Az új KERTÉSZPORTÁL bemutatása, Rab Máté, fejlesztő, DTMP Nonp. Kft.

• 20.00-tól: Vacsora és meglepetésprogram

2017. március 17.

• 9.30-10.00: Termésnövelő anyagok engedélyezése - Vincze Viktória, TÉSZ-ÉSZ Nonp. Kft.

• 10.00- 12.00: Kiskultúrák szer és szermaradék problémái

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS résztvevői: Tánczos László, Antyipenkó Beáta, Gara

Miklós, Dömötör István, valamint szakértők a NÉBIH-től, illetve a szakterületen működő cégek képviselői.

• 12.00-12.30: Kertészeti technika felsőfokon: szüretelő robotok, drónok, Fresh cut technológia,

válogatógépsorok - Füredi Gábor, Hand Kft.

• 12.30-13.30: ebéd

Jelentkezés:

Online regisztrációval a www.teszesz.hu honlapon

Kapcsolat: Bogya Zita, szervező, TÉSZ-ÉSZ Nonpofit Kft.

Mobil: 06 20 981 82 59, e-mail: teszesz@gmail.com

Jelentkezési határidő: március 10. péntek

